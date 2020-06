A 120 km/h sulla Porrettana con la supercar: controlli dei carabinieri

Nella giornata di ieri domenica 7 giugno, i Carabinieri della Compagnia di San Marcello Piteglio, coadiuvati da una pattuglia del Comando di Polizia Municipale di Marliana e Sambuca, hanno posto in essere un servizio straordinario di controllo del territorio sulla S.S. 64 “Porrettana” che ha avuto inizio alle 10:00 di mattina ed è durato interrottamente fino a pomeriggio inoltrato.

Tale attività, si è resa necessaria a causa del fatto che, proprio quel tratto stradale che collega la Toscana all’Emilia Romagna, ogni anno, è statisticamente uno dei più pericolosi d’Italia, registrandovisi purtroppo un gran numero di vittime.

Il servizio ha avuto quindi come obbiettivo specifico proprio quello del controllo alla circolazione stradale, per prevenire e reprimere le condotte di guida più pericolose poste in essere ogni fine settimana da autisti e in particolar modo da motocilisti, incuranti non solo della insidiosità del tracciato, ma anche del fatto che quella strada attraversa piccoli centri abitati ove il limite di velocità è individuato in 50 km orari. Ecco quindi che i Carabinieri del N.O.R. - aliquota Radiomobile, dapprima si sono portati nel parcheggio del “Signorino”, ove hanno proceduto al controllo delle numerose motociclette ivi presenti, ispezionandole esternamente al fine di accertare che le stesse non fossero state modificate e procedendo a contravvenzionare in particolare i proprietari dei mezzi che avevano alterato l’inclinazione della targa, così da rendere più difficile il controllo su strada e agevole l’eventuale fuga.

Dopodiché, assieme ai colleghi delle Stazioni Carabinieri di Pracchia e di Sambuca Pistoiese, in frazione Spedaletto e in località Bellavalle, unitamente ad una pattuglia della Polizia Municipale di Marliana e Sambuca Pistoiese, è stato installato il Telelaser per il controllo della velocità. Oltre a tali postazioni fisse, il dispositivo prevedeva poi la presenza di altre pattuglie dei Carabinieri che percorrevano in lungo e largo il tratto stradale, segnalando ai colleghi le condotte di guida inadeguate poste in essere dagli utenti della strada, i quali sarebbero poi stati fermati e contravvenzionati.

Al termine della giornata sono state elevate ben 22 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo pari a circa 3.000 euro e sono state ritirate 3 patenti di guida. Le infrazioni più diffuse sono state naturalmente gli eccessi di velocità (ben 9), con i casi limite di un uomo che, alla guida di un Porche Panamera, è stato sorpreso a viaggiare ad oltre 120 Km orari in un tratto stradale ove il limite era di 50 km orari e di un motociclista che percorreva il medesimo tratto stradale ad oltre 90 km orari, ma vi è stato anche chi è stato denunciato penalmente in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia perché sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 0,98 grammi per litro.

In generale, è stato possibile constatare una diffusa mancanza di rispetto per le più normali regole di prudenza alla guida, con numerosi utenti della strada (5) sorpresi a sorpassare il veicolo che li precedeva in tratti stradali ove vi era la striscia continua, o addirittura all’interno delle numerose gallerie presenti, così come non sono mancati coloro (2) che, non comprendendo la reale finalità del servizio, sono stati trovati a segnalare con gli abbaglianti la presenza dei vari posti di controllo, venendo a loro volta contravvenzionati per “uso improprio dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione”.

Infine, è stato multato anche un ragazzo del posto che, incurante delle normative sul distanziamento sociale ancora in vigore a causa dell’epidemia di Covid 19, è stato trovato a prendere l’aperitivo in compagnia di altri amici senza avere la mascherina al seguito. I controlli sulla SS 64 “Porrettana” proseguiranno anche nelle prossime settimane estive, nel tentativo di garantire maggior sicurezza a chi percorre quel tratto stradale.