Abbattimento dei tigli in Viale 4 novembre, FdI-Centrodestra per Empoli: "Verificheremo la relazione tecnica"

L’abbattimento di 22 tigli in Viale 4 novembre alle Cascine (Empoli) ci sta particolarmente a cuore, al punto che abbiamo presentato oggi stesso domanda di accesso agli atti per verificare la relazione tecnica ed eventuali conflitti d’interesse tra chi ha valutato malati gli arbusti e coloro che poi materialmente li taglieranno.

Come forza di opposizione presente da sempre sul territorio saremo a disposizione della cittadinanza anche su questa vicenda per arrivare fino in fondo con massima trasparenza e decisione.

Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli