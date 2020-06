Acqua, da domani riaprono in Mugello i fontanelli pubblici

E' prevista da domani, martedì 9 giugno, la riapertura dei fontanelli pubblici presenti nel Mugello (Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero, Vicchio), in base a quanto è stato programmato in accordo con le disposizioni dei singoli Comuni. Prima della riattivazione, gli impianti che erogano acqua naturizzata sono sottoposti a un intervento di sanificazione straordinaria.

Alla “Casa dell'Acqua” a Barberino e Borgo San Lorenzo, per rispettare la distanza di sicurezza, sarà attivo un solo erogatore. Su tutti impianti saranno apposti avvisi indicanti le norme di uso, comportamento e sicurezza da rispettare. Sarà obbligatorio indossare guanti e mascherina e si dovrà mantenere una distanza di almeno 1,5 metri tra una persona e l'altra per evitare assembramenti. Marcatori di distanza saranno evidenziati a terra.

Fonte: Unione del Mugello