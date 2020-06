Appello online alla Regione: "Non riaprite la discarica La Grillaia"

Dalla Valdera arriva su Change.org - la piattaforma di petizioni on-line - un appello pubblico rivolto alla Regione Toscana per non riaprire la discarica La Grillaia.

La petizione - lanciata dalla scrittrice enogastronomica Nicoletta Dicova e che in 18 ore ha superato quota 500 firme - chiede al Presidente della Regione Enrico Rossi di rivedere il piano regionale di riapertura della discarica che porterebbe alla ripresa delle attività di conferimento di cemento amianto per i prossimi 5 anni.

Nel testo dell'appello Nicova sottolinea come “Questa decisione sarebbe catastrofica per il territorio della Valdera che basa nel turismo e nell'agricoltura di qualità le proprie uniche fonti di sostentamento. Riaprire la discarica sarebbe la fine per questo territorio ed avrebbe effetti deleteri gravissimi sulla sua immagine, sul turismo e sull'agricoltura.”

Tra le realtà che hanno condiviso questo appello congiunto ai vertici regionali figurano: i sindaci di Chianni, di Terriciola , di Lajatico, il Comitato Promotore del Biodistretto Valdera, Slow Food Valdera, Lega Ambiente Valdera, il Comitato Promotore di Volterra Capitale della Cultura 2021, La Fondazione Bocelli.

Fonte: Ufficio Stampa