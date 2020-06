Auschwitz come una scuola, il terribile fotomontaggio di un consigliere comunale della Lega

È ancora online nel momento in cui stiamo scrivendo il terribile fotomontaggio elaborato dal consigliere comunale d'opposizione (quota Lega) Claudio Ticci di Borgo San Lorenzo. La scuola educa alla libertà, nell'effigie del cartello che varca l'ingresso al campo di sterminio di Auschwitz. Tutto per polemizzare sulle ipotesi di porre il plexiglass nei banchi di scuola per evitare possibilità di contagio da Covid-19. "Il plexiglass ce lo avete al posto dei neuroni o nelle vostre poltrone", commenta Ticci nel suo post e a chi spiega che forse l'immagine rischia di essere eccessiva spiega: "è impattante... come lo sono le assurde porte in faccia a famiglie e bambini. A volte serve per risvegliare chi si é assopito". Dopo poche ore il massacro sui social con molti commenti. Il sindaco Paolo Omoboni ha voluto riprendere la foto (omettendo il nome del consigliere comunale) spiegando: "La foto si commenta da sola. Si può essere critici verso un partito, verso un'idea, verso una legge, ma usare queste immagini, in particolare se chi la usa è un consigliere comunale, che siede nell'istituzione democratica più vicina ai cittadini, è inaccettabile. Io spero che tutti i consiglieri comunali e tutte le forze politiche locali vogliano condannare questo episodio grave. Gravissimo". La 'ciliegina sulla torta' è stata apposta anche da Iacopo Melio: "Questi sono i consiglieri che pensano di saper fare “opposizione” utilizzando la più grande tragedia umana mai esistita come esempio per descrivere la situazione scolastica di oggi. Situazione che, per quanto difficile e indubbiamente da migliorare, non deve essere sfruttata per una simile banalizzazione del male. Come spesso accade, niente contenuti e solo provocazioni. Stavolta, pure ingenue".