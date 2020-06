Banconota da 100 euro falsa, la polizia attenzione a Lucca

Nella mattina di oggi, 8 giugno, in un bar di Montuolo, un uomo sui 25 anni, italiano, capelli corti neri, con un tatuaggio alla base del collo, ha usato una banconota falsa da 100 euro per acquistare un pacco di sigarette e una pizzetta.

Quando la cassiera ha passato la banconota nel dispositivo di verifica delle banconote, ed è risultata falsa, l’uomo ha rilanciato dicendo che si trattava della nuova banconota da 100 euro in corso da pochi giorni, e che il dispositivo non era aggiornato, traendo così in inganno la donna, per poi allontanarsi velocemente a bordo di una Mercedes classe A grigia, vecchio modello.

La donna, una volta ripresa contezza, ha segnalato ai poliziotti intervenuti che nel portafogli dell’uomo ha intravisto altre banconote da 100 euro, per cui si invitano i commercianti a prestare molta attenzione e a chiamare subito il 113 o il 112 in caso di dubbio.