Bando Faber 3, scadenza prorogata per assunzione di 10 ricercatori

È stata prorogata al 10 luglio la scadenza del bando FABER 3, realizzato da Fondazione CR Firenze insieme a Confindustria Firenze e alla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, ente partecipato dall’Università di Firenze e dalla Città Metropolitana di Firenze, con il patrocinio della Camera di Commercio di Firenze. Il programma pluriennale punta a promuovere l’innovazione nelle aziende del territorio attraverso l’inserimento di giovani ricercatori, contribuendo così a contrastare la fuga di cervelli che affligge il nostro Paese. In concreto grazie ad un contributo economico di Fondazione CR Firenze, 10 PMI della Città Metropolitana di Firenze e della provincia di Arezzo potranno inserire i profili altamente specializzati nei loro organici per una durata compresa tra i due anni e i tre anni. Durante questo periodo i ricercatori potranno portare avanti il proprio progetto di ricerca che servirà a sviluppare nuovi servizi o prodotti all'interno dell'azienda. Inoltre, grazie ad una novità prevista dalla terza edizione del bando, i ricercatori FABER potranno anche intraprendere il percorso di Dottorato di Ricerca (nella formula del Dottorato Industriale) e acquisire alla fine del triennio il titolo accademico. Una nuova formula, in stretta collaborazione con l’Università di Firenze, che intende rafforzare il percorso formativo dei laureati.

FABER rappresenta un’occasione di incontro fra mondo della ricerca e della piccola e media impresa. La Fondazione CR Firenze metterà a disposizione 200 mila euro l’anno (600.000 euro in totale in tre anni), 20 mila euro annui per ciascun ricercatore che verrà assunto con un costo minimo aziendale annuo di 35 mila euro. Il costo per l'azienda è pari a 15.000 euro annui compatibili con il credito di imposta per Ricerca e Sviluppo. FABER 3 ha una durata di due anni, oppure tre anni nel caso in cui venga ammesso al percorso di Dottorato di ricerca (ad esclusione del periodo di valutazione e discussione della tesi).

Sono ammessi alla selezione progetti di ricerca presentati da imprese che operano nell'ambito della moda/design/arredamento, meccanica, agroalimentare, industria turistica, chimico/farmaceutico e ICT. Gli inserimenti lavorativi da una parte mirano a valorizzare le eccellenze ed i talenti del mondo della ricerca e dall’altra hanno l’obiettivo di supportare le imprese del territorio nello sviluppo e/o nel consolidamento di nuove strategie di produzione grazie al trasferimento tecnologico operato col contributo dei nuovi assunti. Potranno partecipare le micro, piccole o medie imprese con una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Firenze o nel territorio della Provincia di Arezzo; non saranno ammesse quelle che sono già state vincitrici delle prime due edizioni del progetto Faber. La partnership con la Fondazione Ricerca e Innovazione e con Confindustria permetterà di cementare meglio il rapporto tra Università e Impresa attraverso un monitoraggio puntuale del raggiungimento degli obiettivi dei ricercatori all'interno dell'impresa, sempre in stretto contatto con i gruppi di ricerca dell'ateneo.

Per partecipare al bando FABER 3, entro il 10 luglio, occorre compilare il form online all’indirizzo www.progettofaber.it.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa