Biblioteca Montespertoli estende l'orario di apertura

La biblioteca di Montespertoli estende l'orario di apertura al pubblico

Da domani, martedì 9 giugno, la Biblioteca Comunale E. Balducci estenderà l'orario di apertura con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

L’accesso agli scaffali e alle aule studio e l’utilizzo della wi-fi e dei PC restano momentaneamente sospesi. Il personale bibliotecario, dotato di appositi DPI, prenderà i documenti richiesti dagli utenti. Per questo motivo è fortemente consigliata la prenotazione dei libri desiderati prima di venire in biblioteca. In questo modo gli utenti troveranno già i materiali pronti per essere ritirati: questa modalità permetterà di diminuire molto i tempi di attesa e di fornire un servizio migliore all'utenza.

Per prenotare i documenti è sufficiente mandare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it o telefonare al numero 0571600228 negli orari di apertura della biblioteca. Prima di fare richiesta di prenotazione si invitano gli utenti, quando possibile, a consultare la disponibilità in biblioteca del documento desiderato collegandosi al catalogo online della Rete REA.net al link:

http://reanet.comperio.it

Il prestito interbibliotecario riprenderà martedì 16 giugno.

Fonte: Comune di Montespertoli