Brucia campana del vetro e spacca bacheca, mobilitazione a Castelfiorentino

Si sono concluse con l'intervento dei sanitari inviati dal 118 le scorribande di un giovane purtroppo noto in centro a Castelfiorentino. Di alcuni fatti nei giorni scorsi si erano occupate le opposizioni in Consiglio comunale, nello specifico la Lega e Fratelli d'Italia. Quest'oggi sarebbero svariate le intemperanze attribuite a questa persona, che è stato portato al pronto soccorso per un sostegno psichiatrico.

Una campana per la raccolta del vetro è stata incendiata. Poi una bacheca è stata infranta nei pressi della stazione. La mobilitazione è stata massiccia con la presenza delle associazioni di volontariato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della municipale. Anche il sindaco Alessio Falorni è sceso in piazza per vedere quanto accaduto.

Secondo quanto appreso, dopo gli eventi di oggi ci sarebbero gli estremi per un trattamento sanitario obbligatorio.