Centri estivi 2020 a Vinci, iscrizioni aperte per Cuccioli, Ragazzi e Giganti

L'Amministrazione comunale di Vinci informa che sono aperte fino a venerdì 19 giugno le iscrizioni ai centri estivi per ragazzi edizione 2020.

Le attività, organizzate dalla Cooperativa sociale Eskimo (infanzia e primarie) e dalla Cooperativa Il Piccolo Principe (scuola secondaria) si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dal Governo in materia di emergenza Covid-19.

I periodi di svolgimento suddivisi per fasce d'età sono i seguenti:

- per i bambini dell’infanzia il centro estivo “Cuccioli” si svolgerà dal 6 al 31 luglio, con orario dalle 8 alle 13.30 senza il servizio mensa. Saranno aperte due sedi, una a Vinci capoluogo presso la scuola dell’infanzia “Stacciaburatta” e una a Spicchio Sovigliana presso la scuola dell’infanzia “La Barca a Vela”. La fascia d'età va dai 4 ai 6 anni;

- per i bambini delle primarie il centro estivo “Giganti” si svolgerà dal 6 al 31 luglio, con orario dalle 8 alle 16.30 e con il servizio mensa; Le sedi dei centri estivi sono a Vinci capoluogo presso la scuola primaria di Vinci, in piazza Garibaldi e a Spicchio Sovigliana presso la scuola primaria Sibilla Aleramo. La fascia d'età va dai 7 agli 11 anni;

- per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado il centro estivo “Ragazzi” è organizzato dal 29 giugno al 24 luglio, con orario dalle 8.30 alle 13 e senza il servizio mensa. È rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune di Vinci e ai non residenti, purché abbiano frequentato nell’anno educativo 2019/2020 una scuola situata nel Comune di Vinci. La sede unica è il campo sportivo di Petroio. La fascia d'età va dai 12 ai 15 anni.

“Era molto importante in questo 2020, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, organizzare le attività ludico educative dei centri estivi per i nostri ragazzi che in questi mesi di lockdown hanno dovuto affrontare le tante difficoltà connesse alla sospensione della frequentazione in presenza della scuola e di ogni loro momento di socialità e svago - dichiarano Chiara Ciattini e Mila Chini, rispettivamente assessore all'Istruzione e assessore alle Politiche giovanili del Comune di Vinci - Al contempo, era doveroso dare una risposta anche alle esigenze dei genitori, che dovendo rientrare nei luoghi di lavoro, devono necessariamente fronteggiare le problematiche connesse alla gestione dei figli. I nostri centri estivi assicurano l'assoluto rispetto di tutte le norme guida, sia statali che regionali, dettate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19. Ci preme, infine, evidenziare anche l'importante contributo della Regione Toscana nello stanziare finanziamenti ad hoc a favore di ogni ente comunale. Il contributo regionale ha il merito di aiutare i comuni a fronteggiare l'impegno economico, maggiormente gravoso rispetto agli anni precedenti, consentendo inoltre di non far gravare maggiori costi sulle famiglie”.

Presentazione domanda

La domanda d’iscrizione deve essere presentata preferibilmente on line, per chi ha l'identità digitale SPID tramite il sito del Comune di Vinci nella sezione “Servizi a domanda individuale, oppure inviando una email ordinaria a protocollo@comune.vinci.fi.it o una pec all'indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it, allegando copia dei documenti dei genitori, oppure consegnata a mano presso gli uffici urp/protocollo di Spicchio Sovigliana o di Vinci capoluogo negli orari di seguito indicati. Visto il numero limitato di posti disponibili verrà stilata una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal bando. Si evidenzia che non verrà seguito il criterio cronologico di ricezione delle istanze. Il bando e la relativa modulistica sono reperibili scaricabili dal sito web del Comune di Vinci o presso i seguenti uffici comunali:

URP Spicchio-Sovigliana

via C. Battisti, 74

lunedì martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13

giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30

URP Vinci

via R. Fucini, 9

martedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

giovedì dalle ore 9 alle 13

Tariffe:

Le tariffe variano in base alla dichiarazione ISEE di ciascun nucleo familiare. In particolare, si evidenzia che per i centri estivi “Cuccioli” le famiglie con ISEE fino a 8mila euro sono esonerate dal pagamento, per ISEE da 8mila a 15mila il costo settimanale è di 35 euro mentre con ISEE dai 15mila in su è di 70 euro. Per i centri estivi “Giganti”, 20 euro settimanali per la prima fascia ISEE, 45 euro per la seconda e 90 euro per chi supera i 15mila euro di ISEE. Infine, per i centri estivi “Ragazzi” le tariffe sono rispettivamente da 20, 40 e 80 euro settimanali. Per tutti i centri estivi è prevista una riduzione del 30% sulla tariffa di partecipazione di un eventuale secondo figlio.

Per informazioni:

tel. 0571 933232 - 0571 933241

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa