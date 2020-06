Centri estivi Montelupo, Ingenito (MnC): "Ingiusto non pensare ai bambini sotto i 3 anni"

Lo scorso Consiglio comunale a Montelupo ha visto approvare una mozione presentata dalla consigliera Maddalena Pilastri in cui si impegnava l'amministrazione a tenere aperti i centri estivi anche in Agosto.

Nei giorni scorsi il comune di Montelupo F.no ha pubblicato sui social l'iniziativa di aprire i centri estivi in estate, ed agosto come richiesto.

Tuttavia tocca constatare che esso non saranno accessibili per tutti, infatti la fascia che va dai bambini di uno ai tre anni sono totalmente tagliati fuori dall'iniziativa.

"Ho parlato con il sindaco per chiedere spiegazioni, lui mi ha risposto che tale fascia era esclusa dal DPCM del 17 Maggio. Per controbattere dal canto mio gli ho inoltrato un articolo di giornale in cui si faceva chiarezza, ovvero che sarebbe stato possibile allargare l'iniziativa anche alla fascia d'età precedentemente esclusa. Come ultima risposta da parte del primo cittadino ho ricevuto un giudizio negativo poiché secondo lui, la tempistica rema contro e che per tanto non sarebbe stato possibile intervenire" dice il consigliere Paolo Ingenito.

"Personalmente, mi ritengo estremamente insoddisfatto, poiché si va a provocare una 'discriminazione' tra i nuclei familiari. In soldoni, chi ha bambini da un anno d'età ai tre, e' tagliato fuori, creando così una diseguaglianza e limite a quei nuclei familiari che questa estate la passeranno a lavorare" .

Il gruppo consiliare Monteluponelcuore ci tiene a fare rivalutare l'apertura alla fascia d'età esclusa alla giunta, ritenendo inadeguato l'atteggiamento di chiusura da parte dei nostri amministratori.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo