Consiglio comunale Pisa in videoconferenza: interviene Conti sul coronavirus

Domani, martedì 9 Giugno, dalle 15 alle 18, nuova seduta del Consiglio Comunale. Questa seduta del Consiglio Comunale si terrà in videoconferenza. Diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa.

Dopo alcune comunicazioni, il Sindaco di Pisa, Michele Conti, terrà una relazione su i tanti interventi realizzati dall'Amministrazione Comunale per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia da coronavirus. Successivamente, i consiglieri comunali discuteranno di alcune mozioni peraltro tutte relative all'emergenza da Covid-19, come quella presentata dal consigliere Antonio Veronese (Patto Civico) per l’istituzione di un fondo di solidarietà per sostenere le imprese e i lavoratori o come quelle, presentate dalle consigliere del Pd, Benedetta Di Gaddo e Olivia Picchi, per sostenere le attività economiche, culturali e sportive.

La prossima seduta del Consiglio Comune si terrà lunedì 15 Giugno, e non, come di consueto, martedì 16 Giugno, data la concomitanza con la Festa di San Ranieri. In questa seduta si discuterà, tra l’altro, su richiesta dei gruppi consiliari di minoranza, della Variante Stadio e della vicenda della Moschea dopo la nota sentenza del Tar.

Le altre sedute del Consiglio Comunale si terranno invece, martedì 23 Giugno e, probabilmente, anche martedì 30 Giugno.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa del Consiglio comunale