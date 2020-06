Coronavirus, 4 nuovi casi nel territorio dell'Asl Toscana Sud-Est. Si registra un morto

La situazione dalle ore 14 del giorno7 alle ore 14 del giorno 8 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 4 nuovi casi, 1 ad Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto. Per comune di sorveglianza: 1 a Loro Ciuffenna, 2 a Poggibonsi, 1 a Grosseto.

Un solo guarito nel comune di sorveglianza Siena.

C'è un nuovo decesso: si tratta di una signora del 1922 di Siena. Abbiamo, nell'Asl Toscana sud est, in totale, 56 casi in carico. Tra questi 27 persone sono in isolamento domiciliare, 18 in Ospedale 11 in RSA. 1324 guariti.

Il caso di Grosseto é un uomo di 33 anni ricoverato in Malattie Infettive area Covid Misericordia

Fonte: Ufficio Stampa