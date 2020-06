Staffoli, salta la corrente dopo esplosione a un palo della luce

Il suono simile a quello di un'esplosione, qualche allarme, minuti di buio anche se in pieno giorno e poi si torna alla normalità. È quanto accaduto a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) nella convulsa mattinata di oggi, lunedì 8 giugno.

Verso le 10.15 gli abitanti della frazione, specie quelli che risiedono nelle vicinanze di via Carlo Marx e via del Vino, hanno sentito un botto. La corrente elettrica è saltata in gran parte del paese e sono partiti molti antifurti. Dopo qualche attimo di sbandamento, si è capito cosa era successo.

Il malfunzionamento su un palo della luce tra via Carlo Marx e via Fabio Filzi ha portato a una piccola esplosione. Qualche scintilla è scaturita dal palo, ma tutto si è concluso nel giro di pochi minuti. Pronto è stato l'intervento delle forze preposte e, come conferma l'assessore Daniele Bocciardi, la corrente è ripartita dopo nemmeno mezz'ora.

Come detto, c'è stato qualche momento di apprensione ma tutto si è risolto nel giro di pochi minuti. Non è escluso che possano esserci nuovi interventi al palo della luce 'incriminato' a breve.