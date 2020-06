Distanziamento, macchina a ozono e ombrelloni stagionali, riapre la Piscina comunale di Pontedera

Dopo settimane di grande richiesta Piscina Pontedera si prepara a ripartire per la nuova stagione estiva. La fatidica riapertura infatti è prevista per Giovedì 11 Giugno, inizialmente sarà dedicata esclusivamente alla libera balneazione, poi a partire dal 15 Giugno, seguendo le direttive nazionali, ripartiranno anche le varie attività corsistiche e campi solari. L’orario della Piscina sarà dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 20, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 20.

Si penserà molto alla sicurezza di tutti i clienti, saranno previsti ombrelloni adeguatamente distanziati e delimitati con separatori sul prato, appositi percorsi ed anche l’utilizzo di una macchina a rilascio di ozono che verrà utilizzata per disinfettare gli ambienti. Un'altra delle novità è che da quest’anno ci darà la possibilità di acquistare un ombrellone in modalità mensile o stagionale con i rispettivi nominativi a prezzi molto vantaggiosi.

Dopo mesi di attività in remoto per restare in contatto con i clienti sia su Instagram che su Facebook, a breve, verrà annunciato il lancio di un sito ufficiale.

"Abbiamo riorganizzato tutta la parte esterna per garantire una sicurezza a tutti, questo ha comportato un lavoro non indifferente, riorganizzazione ombrelloni piano vasca spostandoli sul prato con apposite recinzioni e delimitazioni. In questi mesi non siamo rimasti fermi perché abbiamo cercato di mantenere un rapporto con la nostra utenza cercando di fare sedute allenamento e è in fase di elaborazione un sito tutto dedicato! Le persone hanno risposto bene e c’è stata una grande richiesta di riaprire quanto prima, sono fiducioso per la stagione" ha dichiarato Leonardo Cini, amministratore.

Fonte: Progetto Sport Pontedera