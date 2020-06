Dj Noferini in live streaming per raccogliere fondi a favore della protezione civile comunale

Un live streaming del dj Stefano Noferini per raccogliere fondi a favore della servizio di protezione civile del Comune di Firenze. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 11 giugno, e la location che ospiterà l’evento, rigorosamente a porte chiuse nel rispetto delle normative attualmente vigenti e trasmesso in diretta social, sarà la terrazza del The Student Hotel.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze ed in apertura interverrà la vicesindaca Cristina Giacchi, che introdurrà l’evento in collegamento dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

“Siamo molto grati a Stefano Noferini – ha sottolineato la vicesindaca Giachi – perché questa iniziativa ci consente, grazie alla bellezza della musica e alla sua capacità innovativa, di restituire attenzione e dare sostegno alla nostra attività di protezione civile. Un'attività che è stata preziosissima durante questi mesi di pandemia ed è sempre di vitale importanza per la vita della città. La protezione civile ha assistito migliaia di persone, ha sostenuto la città e i suoi abitanti e ora è oggetto di questa raccolta fondi speciale ispirata dalla musica di Stefano Noferini. Grazie al suo dj set, giovedì sera in tutto il mondo si parlerà di Firenze e della sua protezione civile ”.

DJ italiano di fama internazionale che calca le consolle dei maggiori club e festival di tutto il mondo, dal Sudamerica al Giappone, Stefano Noferini è producer con la sua etichetta Deeperfect nominata nel 2018 miglior record label all’Ibiza DJ Award, porta avanti settimanalmente lo show radiofonico Club Edition che va in onda su oltre 150 frequenze in 15 nazioni. Un artista protagonista della musica elettronica italiana degli ultimi 20 anni, esportandola nel mondo, con un profilo legato alla musica Techno e Tech House che coinvolge ritmi tribali e sonorità minimali.

Per sostenere:

IBAN:

IT 28 D 07601 02800 000000159509

Causale: Protezione Civile Firenze

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa