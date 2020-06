Ecco il nuovo spazio Enel a Prato

Buone notizie per i cittadini di Prato sul fronte dei servizi e delle opportunità di risparmio in bolletta: in viale della Repubblica 146/A, infatti, ha aperto i battenti un nuovo Spazio Enel Partner che sarà gestito da Esa Tech, specializzata nel settore della consulenza e dell’efficienza energetica.

I nuovi locali sono innovativi e funzionali e, insieme allo Spazio Enel diretto di via Valentini 7 e all’altro Spazio Enel Partner di via Carlo Marx, costituiscono un punto di riferimento per la città di Prato offrendo assistenza e servizi in materia di elettricità, gas e sostenibilità ambientale. Gli ambienti sono organizzati con tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e degli operatori.

Nel dettaglio, presso lo Spazio Enel di viale della Repubblica, che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 19:30, i clienti possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia. Inoltre, sono a disposizione i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

Complessivamente, in Toscana sono circa 80 gli Spazi Enel tra diretti e partner distribuiti sul territorio regionale, tutti regolarmente aperti, con ampi orari che vanno dal lunedì al venerdì oppure al sabato mattina. All'interno di tutti i locali, dove si può accedere solo se muniti mascherina, gli ingressi vengono scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti; nei locali sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.

Fonte: Enel Italia srl