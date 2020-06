Estate Fiorentina, Stella (FI): "No finanziamenti a locali estivi, 1.3 milioni di euro vadano ad attività commerciali"

Siamo indignati dagli orientamenti di Palazzo Vecchio per l'Estate Fiorentina. Il Comune ha stanziato infatti 1.3 milioni di euro per i locali estivi, che avranno il privilegio di non pagare la Cosap, e i cui gestori potranno entrare senza limiti e gratis in ZTL. Dunque, due pesi e due misure per i locali estivi da una parte e per gli altri locali dall'altra. Stupisce poi la somma di tutto riguardo che è stata trovata in bilancio, in un momento in cui lo stesso sindaco si lamenta di non avere neppure le risorse per accendere i lampioni. Chiediamo a Nardella di togliere ogni finanziamento a queste realtà e di destinarli alle attività commerciali della nostra città". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Vista la crisi economica causata dall'emergenza Covid - sottolinea Stella - noi crediamo che sia più opportuno prevederne la chiusura per quest'anno. Pochi grandi locali all'aperto rischiano di lasciare deserti tanti ristoranti e locali notturni del centro. In un frangente come quello attuale, non è corretto favorire spazi culturali all'aperto che in realtà sono esercizi di somministrazione. Se proprio Palazzo Vecchio dovesse decidere comunque di andare avanti con l'apertura dei locali estivi, chiediamo che venga vietata la somministrazione di cibi e bevande".

Fonte: Ufficio Stampa