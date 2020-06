Fiorentina, Lega Firenze e FdI: "Solidarietà a Rocco e alla Fiorentina"

“Abbiamo la fortuna – dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin – di avere a Firenze un grande investitore che vuole bene alla città e alla Fiorentina. Nardella ha preso in giro Rocco con l’opzione Mercafir e l’amministrazione non si è mai spesa per superare i vincoli afferenti il Franchi. Firenze – conclude Bussolin – chiede azioni serie e concrete, il tempo delle chiacchiere è finito”.

“Nardella – aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi – si occupa di sport e di nuovo stadio dal 2004 e se Firenze perdesse l'impianto in favore di Campi sarebbe solo colpa sua”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa