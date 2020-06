Furti in casa a Firenze, rubati orologi di valore

Ladri in via Frusa a Firenze nella giornata di ieri, 7 maggio. I ladri, dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso, hanno rovistato nella camere portando via due orologi, tra cui un Rolex. Ancora un colpo, questa volta i topi d'appartamento sono entrati in una casa in via San Cristofano. Nel secondo caso il furto è stato scoperto da un vicino di casa. In attesa del rientro dei proprietari, non è stato possibile quantificare il bottino portato via. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.