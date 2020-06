Guasto al passaggio a livello di Ponte a Elsa, ritardi sulla Firenze-Siena

Per un malfunzionamento alle barriere del passaggio a livello nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte a Elsa, questo pomeriggio ci sono stati disagi alla circolazione lungo la Empoli-Siena e la Firenze-Siena. Si ritiene che il guasto non sia stato causato da un'auto o un veicolo, come spesso accade in altre zone più trafficate. In seguito al guasto i treni regionali percorrenti la linea EMPOLI-SIENA potranno subire ritardi fino a 90 minuti. Attualmente sono coinvolti i treni regionali 23472 (SIENA – EMPOLI) fermo a GRANAIOLO e 34177 (FIRENZE SMN – SIENA) fermo a EMPOLI.

Gli altri aggiornamenti

23472 (SIENA – EMPOLI) partito con 41’ di ritardo;

34177 (FIRENZE SMN – SIENA) partito con 41’ di ritardo;

21424 (EMPOLI – FIRENZE SMN) cancellato: i viaggiatori possono utilizzare 34392 (PISA C.LE – FIRENZE SMN) vincolato all’arrivo del 23472