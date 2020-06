IIS Roncalli, partono le iscrizioni al corso serale di 'Meccanica e Meccatronica'

Aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020/2021 del corso serale statale di secondo livello di istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo “Meccanica e Meccatronica” dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, inaugurato nell’anno scolastico che sta per concludersi. Il corso si inserisce nell’ambito della formazione per gli adulti e rappresenta una opportunità per chi vuole concludere o integrare il proprio corso di studi.

“Il primo anno di corso serale sta per terminare- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- e il bilancio è assolutamente positivo. Il corso infatti è andato ad ampliare la nostra già vasta offerta formativa consentendo anche a chi non ha conseguito nei tempi un diploma, o a chi vuole provare a formarsi in un settore in grande crescita, di conseguire un diploma che sia spendibile anche nelle aziende del territorio attive nel settore meccanico e meccatronico. Il nostro corso è l’unico di questo tipo nel nostro territorio, per questo siamo pronti ad accogliere studentesse e studenti dalla Valdelsa senese e fiorentina, ma anche da Siena città.”

Le esperienze culturali e professionali degli studenti adulti e lavoratori saranno valorizzate durante il percorso didattico, per questo è previsto un piano di studi modulare, flessibile e personalizzato. La formazione in presenza è integrabile con quella a distanza, ci sono infatti moduli che possono essere implementati anche con la FAD, formazione a distanza.

Tutte le informazioni per le iscrizioni sono nell’apposita sezione del sito www.iisroncalli.edu.it. Informazioni anche presso la segreteria studenti dell’ IIS Roncalli di Poggibonsi, Via Senese 230 o telefonando allo – 984711.

Fonte: Ufficio Stampa