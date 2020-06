Incendio in un'azienda tessile a Prato

Incendio in un'azienda tessile in Via di San Giusto a Prato. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 13.30 e hanno interessato il piano superiore dell'attività. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Prato e una di Pistoia che stanno provvedendo alle operazioni di smassamento e messa in sicurezza.L'incendio è stato estinto nel tardo pomeriggio. Le cause sembrano essere legate ad un fulmine che ha colpito un traliccio posto nelle immediate vicinanze, secondo quanto riferito anche da alcuni residenti delle abitazioni vicine.