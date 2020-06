Un incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli in direzione mare ha creato code e disagi per i viaggiatori. Sul posto sono giunte ambulanza, una pattuglia della polizia stradale e i vigili del fuoco, quest'ultimi solo per il lavaggio strade in seguito a perdita di carburante. Due mezzi si sarebbero tamponati, secondo una prima ricostruzione. Code a tratti poco dopo le 13.