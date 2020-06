Maltempo in Toscana, Legnaioli (Lega): "Danni ingenti. Il Governo si attivi"

“Le zone colpite sono numerose e i danni, in alcuni casi, sono anche ingenti. Amministratori della Lega si stanno interessando per capire le conseguenze, presenterò a giorni una interrogazione perché il Governo si attivi con urgenza per valutare i danni e sostenere le comunità locali”

Interviene così la parlamentare della Lega, Donatella Legnaioli, per commentare il nubifragio delle ultime ore che ha flagellato ampie zone della Toscana, e tra cui in particolare la Garfagnana e la valle del Serchio.

“Stamattina mi sono interfacciata con il responsabile provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin, e lunedì stesso presenterò una interrogazione per chiedere un rapido intervento del Governo. Mi sono sentita con alcuni amministratori locali della zona, in alcuni casi i danni sono ingenti, e se si considera che i paesi colpiti sono per lo più di ridotte dimensioni, con poche o limitate capacità di dipendenti e risorse economiche, si capisce bene l’urgenza di intervento da parte del Governo”- chiude la Legnaioli

Fonte: Ufficio Stampa Andrea Recaldin