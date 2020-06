Riciclo, riaprono (in sicurezza) 'Nonlobuttovia Mobili e Avane'

Torna il tempo del riuso e riciclo degli oggetti. Porte aperte di “Nonlobuttovia Mobili e Avane” che riapriranno in sicurezza, seguendo tutte le regole anti contagio per Coronavirus, dovute aoppunto all’emergenza sanitaria non ancora conclusa.

L'associazione Lilliput Empoli riparte con alcune attività negli spazi dedicati al riuso e al riciclo degli oggetti.

La prima ri-apertura riguarda lo spazio Nonlobuttovia Mobili di piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato, i locali saranno aperti al pubblico ad ingressi scaglionati, l'11 giugno e il 21 giugno, dalle 10 alle 12.30. In queste occasioni sarà possibile sia vedere l'esposizione e prendere mobili, ma anche portarne, sempre in buono stato.

Nonlobuttovia Avane riprende l’attività ma all'aperto, sotto la Vela Margherita Hack, il 21 giugno e il 17 luglio dalle 16 alle 19.30. In questo caso sarà possibile soltanto prendere oggetti e non portarli.

Per entrambi gli spazi è necessario essere in possesso di una tessera, che può essere fatta direttamente sul posto negli orari di apertura.

Per tutte le info: lilliputempoli@googlegroups.com o 3703790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa