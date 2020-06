Nuovo consiglio direttivo per l’Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana

L’associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana ha eletto il suo nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2020-2023. Confermata quasi interamente la squadra uscente nel segno della continuità operativa, così come è arrivata la conferma unanime del presidente Franco Pagani. Al suo fianco Sandro Chiostrini come vicepresidente vicario, Francesco Zingoni vice presidente, Cristina Bardelloni segretario, Rossana Cancelli tesoriere, Marco Tonazzini, Paolo Morini, Massimo Antoniucci, Massimo Barbieri, Raffaele Gambassi, Piero Caliterna, Andrea Falai, Fulvia Fagotto consiglieri.

“Il nostro ruolo come Associazione - spiega Pagani - è quello di adoperarsi al fine di garantire una preparazione continua adeguata da parte dei professionisti che come Consulenti tecnici d’ufficio svolgono incarichi fondamentali per il buon funzionamento della giustizia. Importante a questo punto ritengo sia riavviare l’attività dei tribunali in presenza, anche se i nostri consulenti sono tutti preparati per lavorare in modo adeguato anche in via telematica, perché l’aggiornamento professionale è uno dei requisiti che si richiedono. La figura del consulente in ambito giudiziario è divenuta fondamentale per garantire la piena trasparenza e conoscenza scientifica degli atti da sottoporre alla valutazione del giudice. Per questo ci siamo adoperati ad esempio con il Tribunale di Firenze affinché venisse aggiornato con requisiti di effettiva speciale competenza l’albo apposito in cui sono iscritti quelle figure con le necessarie competenze tecniche contestualizzate alla conoscenza del processo civile per poter prestare un servizio adeguato e rispettoso di tutte le regole procedurali. L’esperienza fiorentina ha trovato riscontro in molti altri tribunali segno che la collaborazione istituzionale con i corpi intermedi produce buone prassi di ausilio per il paese”.

Fonte: Ufficio Stampa