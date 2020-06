Raccolta beni, continua l'attività dell'Associazione La Rossa

Sabato scorso e' iniziata la raccolta di beni di prima necessità e materiale didattico presso la sede dell'Associazione La Rossa, in via Gramsci 22 a Perignano. Qui si può donare secondo possibilità e si puo' venire a prendere secondo i bisogni. Prossimi appuntamenti giovedì 11 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30 e sabato 13 giugno dalle 10 alle 12.30. Attivo anche il numero telefonico di ascolto 3398159892 il martedì dalle 9 alle 12 e il venerdi dalle 15 alle 18. L'aiuto e la solidarietà devono sempre andare di pari passo a una lotta comune per cui tutti possano arrivare ad aver diritto ed accesso ad una vita dignitosa.

Fonte: Associazione Politico Culturale "La Rossa" - Lari (PI)