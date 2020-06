Con un trincetto trovato dietro il bancone ha minacciato le due dipendenti per farsi dare 20 euro e un pacchetto di sigarette. La rapina è avvenuta in un bar del centro a Firenze in via dei Serragli. La polizia ha ricostruito la faccenda. L'uomo era entrato per chiedere un pacchetto di sigarette e senza aver pagato ha preteso il resto. Quando le dipendenti, di 23 anni entrambi, lo hanno fatto notare, è scattata la rapina.