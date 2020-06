Razzanelli: "Subito il 100% dello stipendio ai cassintegrati, riprenderanno i consumi e l’Italia ripartirà"

“Il Recovery plan destina all’Italia 172,7 miliardi di euro, di cui 81,8 miliardi come aiuti a fondo perduto. Se davvero questi soldi saranno dati dall’Europa a fondo perduto, occorre prima di tutto destinarli ad integrare la cassa integrazione, dal 50% al 100% dello stipendio. Oggi con il 50% i consumi non riprenderanno mai”.

Lo dichiara il consigliere Mario Razzanelli che oggi in Consiglio comunale nel Salone dei Cinquecento ha effettuato una comunicazione sulla strategia per uscire dalla crisi economica causata dall’emergenza da Covid-19.

“Se le famiglie dei lavoratori oggi a casa in cassa integrazione saranno messe in grado di riprendere i consumi, ne beneficerà tutto il sistema produttivo nazionale, e il nostro Paese potrà davvero ripartire. In caso contrario, ci ritroveremo immersi nella crisi anche il prossimo anno, con conseguenze sociali devastanti” ha aggiunto Razzanelli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa