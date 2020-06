Un furto odioso perché avvenuto ai danni di un anziano disabile. Ieri pomeriggio in zona Cascine un 65enne è stato derubato del cellulare, che aveva appoggiato in auto prima di salire al suo interno. Un uomo, pare di origine straniera, ha aperto lo sportello per portare via il cellulare e scappare di corsa. Quando il derubato ha urlato per attirare l'attenzione dei passanti, ormai era troppo tardi. La polizia indaga.