Sace e Crédit Agricole a sostegno di Industrie Ilpea Spa

SACE e Crédit Agricole Italia di nuovo insieme per favorire la crescita delle aziende italiane. SACE ha infatti garantito, in poche ore dalla richiesta, un finanziamento erogato da Crédit Agricole Italia a favore di Industrie Ilpea S.p.A., società fondata nel 1960 e oggi leader nella progettazione e realizzazione di componenti in materiali plastici, magnetici ed in gomma.

Il finanziamento, con un valore complessivo di 5 milioni di euro, è finalizzato a sostenere il circolante, i costi del personale e gli investimenti negli stabilimenti italiani ed è stato realizzato attraverso “Garanzia Italia”, il nuovo strumento straordinario finalizzato a sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche danneggiate dall’emergenza Covid-19.

"Con questa operazione Crédit Agricole Italia conferma la sua forte attenzione verso le imprese del territorio, sostenendo concretamente le eccellenze industriali del Paese. La partnership con SACE ci ha permesso di rispondere in maniera tempestiva in un momento di grande complessità. La forte sinergia tra tutte le società del Crédit Agricole in Italia ci permette di affiancare le aziende con un’offerta di servizi e di prodotti a 360°” ha affermato Olivier Guilhamon, Vice Direttore Generale Corporate di Crédit Agricole Italia.

"Siamo lieti, attraverso questa operazione, di proseguire nel percorso che ci vede con Garanzia Italia al fianco delle aziende italiane per garantire loro la liquidità necessaria a superare questo momento complesso – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE -. Un’operazione che testimonia l’importante partnership fra SACE e il sistema bancario, qui rappresentato da Crédit Agricole, a sostegno di imprese, come ILPEA, che costituiscono un’eccellenza per la regione Lombardia e per tutto il territorio nazionale".

“La pluriennale collaborazione di Industre Ilpea S.p.A. con Crédit Agricole Italia e con SACE si è rivelata un valore aggiunto anche nella situazione emergenziale creatasi con l’esplosione della pandemia di Covid-19, e ne è uscita rafforzata anche in prospettiva futura. Ha permesso di chiudere in tempi rapidi e con modalità efficienti una nuova operazione di credito, importante per il rafforzamento del profilo di liquidità aziendale dovendo affrontare periodi di elevata incertezza”, hanno dichiarato Paolo Cittadini e Claudio Talamona, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato di Industrie Ilpea S.p.A..

Fonte: Ufficio Stampa