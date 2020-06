Spaccia marijuana dal balcone di casa a Firenze: arrestato ventenne

La guardia di finanza di Firenze ha arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un giovane italiano ventenne scoperto a vendere marijuana dal suo balcone di casa in zona Isolotto a Firenze.

In particolare, i militari nelle ultime settimane si erano insospettiti per uno strano passaggio di persone davanti l’abitazione del giovane fiorentino, che entravano e uscivano dal giardino prospiciente la stessa abitazione, al piano rialzato di un condominio, soffermandosi solo per pochi secondi.

Uno dei 'clienti' è stato fermato appena uscito dal giardino e con sé aveva la droga appena acquistata. I militari hanno così deciso d’intervenire facendo accesso nell’abitazione, ove, grazie anche al fiuto infallibile del cane antidroga Geremy, hanno rinvenuto oltre mezzo chilo di marijuana e un bilancino di precisione usato per confezionare le dosi da vendere nonché denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Firenze il giovane è stato tratto in arresto e messo a disposizione del Tribunale di Firenze per il giudizio direttissimo.