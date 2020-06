Stadio, Lega Firenze: "La maggioranza non vuole la Fiorentina al Franchi"

“È assurdo – dichiara il Capogruppo della Lega Federico Bussolin – che l’amministrazione non sia capace di dare una risposta chiara e univoca in merito al futuro della Fiorentina. Il voto contrario odierno della maggioranza ha un solo significato: Nardella ha abbandonato Commisso. Un errore - conclude Bussolin - che i fiorentini non perdoneranno”.

L'atto bocciato, firmato da Emanuele Cocollini, Federico Bussolin, Antonio Montelatici, Michela Monaco, Luca Tani e Andrea Asciuti impegnava il sindaco e l'amministrazione comunale ad intraprendere ogni azione necessaria presso la Città metropolitana, la regione toscana e il Governo per rimuovere ogni vincolo burocratico che impedisca un efficace rifacimento dello stadio Artemio Franchi, a rendersi disponibili a dare all'ACF Fiorentina lo stadio Franchi in concessione per 99 anni o, in alternativa, a vendere l'impianto. A confermare la realizzazione della nuova Mercafir indipendentemente dall'alienazione del cosiddetto comparto sud. (s.spa.)