Tnt Empoli, il resoconto del trofeo Rari Nantes Florentia

La stagione del nuoto, per il momento, si è fermata a Empoli. Infatti, prima della sospensione dovuta alla pandemia, lo scorso 23 febbraio, presso la piscina comunale di viale delle Olimpiadi, venne assegnato l’ultimo trofeo regionale alla Rari Nantes Florentia, al termine delle prove per le categorie Esordienti ‘A’ e ‘B’.

In tale rassegna, giunta alla quattordicesima edizione, il T.N.T. Empoli, la società locale presieduta dal dt Giovanni Pistelli, inanellò prestazioni di spessore, certificate dalla conquista di 29 medaglie: 11 d’oro, 7 d’argento e 11 di bronzo. Gli atleti biancazzurri di casa salirono sul podio, applauditi dal numeroso pubblico presente come al solito sui gradoni dell’impianto al coperto, in quasi tutte le specialità.

Gli Esordienti ‘B’ gareggiarono in mattinata e crearono sempre difficoltà ai loro avversari, centrando le vittorie nei 50 dorso e 50 farfalla sia maschili sia femminili; nei 100 stile e sui 100 dorso per ragazze. Dal proprio canto, gli Esordienti ‘A’, durante la sessione pomeridiana, colsero il successo nei 50 e 100 rana, 100 farfalla e 200 misti maschili, e sui 400 stile femminili.

Fonte: T.N.T. Empoli