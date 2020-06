Università americane in Toscana, Giani: "Garantire accoglienza attiva"

Il difficile ritorno alla normalità in piena Fase 2 coinvolge anche il mondo delle università straniere sul nostro territorio. Il post pandemia degli studenti americani è stato affrontato dal presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che ha incontrato il presidente dell'associazione docenti e università americane in Italia, Matteo Doni a palazzo del Pegaso.

Nel corso della visita Giani ha assicurato impegni per una “accoglienza attiva” e per favorire il ritorno degli studenti stranieri. “La Toscana è pronta a garantire assistenza sanitaria, coinvolgimento in attività di volontariato e sportive, accesso a stage presso le nostre imprese”. “Non ci siamo fermati in piena emergenza sanitaria e continuiamo adesso, nella delicata fase di ripresa, ad essere terra di opportunità didattica e formativa” ha concluso il presidente.