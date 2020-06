Università, Open Day online alla Sant'Anna di Pisa

Un pomeriggio da trascorrere alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, restando a casa. Martedì 9 giugno alle 16.00 arriva l’Open Day online per presentare alle studentesse e agli studenti degli ultimi anni delle medie superiori le sua offerta formativa, il concorso di ammissione, i servizi e il valore aggiunto della vita collegiale. L’appuntamento, disponibile attraverso la piattaforma Webex Events, si presenta come un viaggio alla scoperta della Scuola Superiore Sant’Anna, integrato da testimonianze, proiezioni di video, sessioni di domande & risposte.

L’ex allievo e divulgatore scientifico, Marco Martinelli, ha il compito di condurre l’Open Day e di fare da moderatore. In apertura, sono previsti i saluti della rettrice Sabina Nuti e della delegata all’Orientamento e alla Mobilità Sociale Gaetana Morgante. Segue il tour virtuale della Scuola Superiore Sant’Anna, per conoscere le sue strutture, il collegio, ascoltare le voci di allieve ed allievi.

“We Want You!” è la parte dell’Open Day di martedì 9 giugno dedicata all’approfondimento sul concorso di ammissione ai corsi ordinari di formazione universitaria integrativa. Come è strutturato il concorso, quali sono le prove di ammissione e quali i rispettivi programmi di studio, i suggerimenti per prepararsi al meglio sono i temi da approfondire, attraverso la voce di Chiara Busnelli, responsabile UO Progetti Speciali. Orientamento, Placement, Fundraising, per la parte procedurale e grazie alla testimonianza di allieve e allievi, che raccontano la loro esperienza personale. Al centro della loro testimonianza temi quali il primo contatto con il concorso di ammissione, le prove svolte, i consigli, le impressioni, le “dritte” per la preparazione di prove scritte e orali.

Il pomeriggio (virtuale) è concluso dalla sessione durante la quale i partecipanti possono porre domande alle relatrici e ai relatori. Per seguire l’Open Day è sufficiente confermare la propria partecipazione, registrandosi in maniera gratuita al seguente link: https://bit.ly/2MR0rM9 .

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa