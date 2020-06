Vicini un metro, le foto dell'ultimo giorno di scuola a Santa Croce

Il meteo ha graziato l'iniziativa 'Vicini un metro', l'ultimo giorno di scuola per i piccoli di Santa Croce sull'Arno. Banchi a distanza di fronte al municipio, una lezione speciale per ritrovarsi in sicurezza e salutare l'anno scolastico purtroppo travolto dalla pandemia. L'iniziativa continuerà anche domani con altre classi.

A presenziare il sindaco Giulia Deidda: "Ho sentito quasi il dovere di fare questo regalo ai nostri ragazzi, alle nostre insegnanti e anche ai genitori. Ho sempre detto in questo periodo che i nostri ragazzi hanno davvero sofferto le regole che hanno imposto che abbiamo imposto anche noi amministrazioni, quindi ero davvero giusto regalare questo momento di felicità. Sono stata davvero contenta che la scuola abbia accettato, c’è stata una collaborazione davvero importante con le maestre e allestire una classe a cielo aperto è stata una scommessa vinta, abbiamo fatto un regalo a tutti, una foto di classe, grazie al nostro fotografo Riccardo Lombardi quindi andranno a casa anche con questo bel ricordo. Abbiamo deciso di fare questa cosa soltanto pochi giorni fa e devo dire che è riuscita molto bene".