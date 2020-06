Acciaierie Jindal, Rossi il 10 giugno a Piombino con la sottosegretaria Morani

Ci sarà anche il presidente della Toscana Enrico Rossi, assieme alla sottosegretaria Alessia Morani del Ministero allo sviluppo economico, all’incontro con i sindacati e alla visita, con il management della società, alle acciaierie Jindal di Piombino in programma per domani, 10 giugno.

Il confronto con i sindacati, per fare il punto sulle riunioni che al Ministero proseguono con la proprietà (nei giorni scorsi è stato ribadito la disponibilità ad un ruolo attivo e temporaneo dello Stato nella società Jsw Steel Italy e la presentazione entro due settimane di un piano industriale ponte), è fissato attorno alle 15. Tra le 16 e le 16.30 è previsto l’incontro con lo stampa, in una sala interna all’azienda. I giornalisti dovranno presentarsi all’ingresso delle acciaierie in Largo Caduti sul lavoro 21.

Fonte: Regione Toscana