Acquedotto Empoli, 2,4 km di rete da sostituire in zona Monterappoli

Due lavori distinti, più di 2400 metri di rete da sostituire, per un investimento complessivo di oltre 400mila euro. Sono i numeri del doppio intervento che ha preso avvio in queste settimane nella zona di Monterappoli, nel comune di Empoli.

Le attività riguardano la sostituzione di due tratti delle condotte in via delle Ville e in via d’Ormicello, con l’obiettivo di migliorare il servizio idrico nella frazione empolese e nelle zone circostanti, eliminando il rischio di perdite su tubazioni datate e soggette quindi in passato a frequenti rotture. In via delle Ville è in corso la sostituzione di quasi 600 metri di condotta idrica con una nuova tubazione in ghisa sferoidale, per un investimento di poco superiore ai 200mila euro. In via d’Ormicello si tratta invece del terzo e ultimo lotto dei lavori per sostituire sia la tubazione di adduzione che quella di distribuzione, per ulteriori 1800 metri circa. Anche in questo caso, si parla di un investimento intorno ai 200mila euro. La fine di entrambi i lavori è prevista entro il prossimo agosto. Dopo un periodo di pausa per consentire l’assestamento delle nuove infrastrutture, saranno eseguite anche le asfaltature conclusive.

"La zona di Monterappoli e Ormicello - sottolinea il sindaco di Empoli, Brenda Barnini - aveva estremamente bisogno di questi investimenti. Da anni i cittadini segnalavano perdite e rotture delle tubature. L'impegno a fare intervenire Acque con un investimento importante era uno di quelli che avevamo preso con i cittadini. Ringrazio l'azienda per aver inserito queste risorse tra le priorità ed aver dato seguito ai lavori nonostante le difficoltà del momento".

“Al termine di questi lavori - spiega il vice presidente di Acque SpA, Giancarlo Faenzi - saranno stati posati quasi 4mila metri di nuove tubazioni, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro. È il frutto di un’attenta attività di programmazione, svolta in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, per ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto empolese. In un contesto reso molto complesso dalla crisi sanitaria ed economica innescata dal Coronavirus, ritengo sia da apprezzare l’impegno che il Comune e il gestore stanno mettendo nel proseguire a sviluppare un servizio pubblico strategico come quello idrico".

Fonte: Acque Spa