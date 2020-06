Tigli da abbattere, il comitato: "Non sono tutti alberi malati, manifesteremo in strada"

Dalla riunione svoltasi ieri in data 8 giugno presso il Csa Intifada dove erano presenti numerose persone e associazioni come; Empoli Ecologista, Leonardo Masi di Buongiorno Empoli e Fabrica Comune in consiglio comunale, Lilliput, Verdi, Legambiente, Csa Intifada, Marco Cassia Agronomo, semplici cittadini e abitanti della zona che hanno a cuore l'argomento verde a Empoli e non solo, lo dimostra molto chiaramente la creazione di un "Comitato cittadino Viale IV Novembre" sui social dove in 24 ore ha raggiunto i più di 1500 iscritti.

I punti importanti emersi:

1) Visto i numerosi eventi passati di alberi mozzati si ritiene responsabile degli accaduti la cattiva manutenzione del verde urbano da parte dell'amministrazione comunale.

2) La dismissione del servizio pubblico che viene sostituito dal continuo giro di appalti perdendo così l'arte della manutenzione, della cura e sensibilità, portando a soluzioni drastiche e finali come i tagli alle piante ( dove dal lato economico è meno costoso). I 22 tigli sono stati esaminati da persone esperte e non sono tutti malati e da tagliare.

3) "La direttiva europea n. 2009/147/CE vieta assolutamente i tagli di rami e alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli e la legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma, all'art. 21 lettera O e all'art. 31, prevede pesanti sanzioni per la distruzione di uova e nidi." Il periodo di nidificazione è in primavera ed estate quindi abbattendo dal 15 si infrange una legge. Questo un altro punto fondamentale da esaminare che sembra che la giunta non abbia notato.

Per tutto ciò, per la mancanza di informazione e comunicazione da parte dell'amministrazione di tale decisione sia con i cittadini stessi del quartiere, sia con i colleghi del consiglio comunale.

Venerdì 12 Giugno alle ore 17.30 saremo lì presenti sul viale IV Novembre tutti insieme per dire no al taglio. Pertanto invitiamo tutti i cittadini empolesi che tengono a difendere i nostri cari alberi, in particolare le persone del quartiere delle Cascine ad essere presenti.

"Abbracciamo i Tigli NO al taglio"

La sensibilità arriva dal cuore e dagli occhi. Le piante sono esseri viventi che hanno un loro ecosistema che mantiene un equilibrio, come gli esseri umani hanno bisogno di cure e non di essere solo esclusivamente abbattute.

Parafrasando Faber

"Se non sono gigli son pur sempre Tigli vittime di questo mondo"

I cittadini di Empoli, di quartiere, Empoli Ecologista, Lilliput, Legambiente, Verdi, Csa Intifada, Leonardo Masi del Consiglio comunale Buongiorno Empoli e Fabrica Comune.