Alla fine... insieme: tre giorni di festa per gli studenti di San Miniato

La festa di fine anno si farà. "Alla fine... insieme!" è l'iniziativa che l'amministrazione comunale di San Miniato ha studiato, in collaborazione con gli istituti comprensivi "Sacchetti" e "Buonarroti", per consentire agli studenti di festeggiare, in sicurezza, la conclusione dell'anno scolastico. Per gli alunni e gli insegnanti delle sezioni 5 anni delle scuole dell'infanzia, delle classi quinte delle primarie e delle classi terze delle secondarie di primo grado, sarà l'occasione per ritrovarsi e salutarsi all'aperto, mantenendo le distanze e rispettando le regole. Tre i giorni previsti: lunedì 15 giugno per le scuole primarie, giovedì 18 giugno per le secondarie di primo grado e venerdì 19 giugno per le scuole dell'infanzia, appuntamenti che si svolgeranno tra il campo sportivo di San Miniato Basso e quello di San Donato.

"Ci siamo messi al lavoro in queste settimane, per offrire agli alunni e agli insegnanti la possibilità di tornare a salutarsi, guardandosi negli occhi in sicurezza e nel necessario rispetto delle regole sanitarie di distanziamento, al termine di un anno che, lo comprendiamo bene, è stato tutt'altro che semplice - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore all'istruzione Giulia Profeti -. Per consentire lo svolgimento di queste feste, abbiamo messo a disposizione dei due istituti comprensivi "Sacchetti" e "Buonarroti", il campo sportivo di San Miniato Basso e quello di San Donato, per tre giorni: il 15, il 18 e il 19 giugno. In queste strutture, grazie alle associazioni di Protezione Civile, cercheremo di far rispettare a tutti le regole: indossare la mascherina e mantenere le adeguate distanze interpersonali". I volontari daranno le indicazioni sulla logistica e sugli spazi da occupare per le attività, limitando gli accessi e consentendo la presenza di un massimo un accompagnatore per alunno; sarà obbligatorio l'uso della mascherina per adulti e bambini al di sopra 6 anni.

"I cicli scolastici sono vere e proprie esperienze di apprendimento, momenti di crescita e occasioni di maturazione - concludono i due amministratori -. La scuola è condivisione e volevamo che lo fosse anche in questo strano e difficile momento. Auguriamo a tutti i nostri studenti di proseguire la carriera scolastica con impegno ed entusiasmo; in questi mesi avete dato prova di grande senso di responsabilità e resistenza, e di questo vi vogliamo ringraziare. Agli insegnanti diciamo grazie per l'impegno e la professionalità che hanno messo in campo in quest'anno diverso dal solito, pensando un nuovo modo di concepire la didattica e consentendo ai nostri studenti di poter continuare il percorso. Questo saluto è un modo per dirvi grazie e per inviarvi l'affetto dell'amministrazione e di tutta la città di San Miniato"

Ecco il calendario degli incontri:

LUNEDì 15 GIUGNO 2020

SCUOLE PRIMARIE – classi V

ISTITUTO F. SACCHETTI

CAMPO SPORTIVO SAN MINIATO BASSO

Ore 16:00

Dante Alighieri - San Miniato Basso

L. Da Vinci - San Miniato

Chiusura ore 17:00

Ore 17:15

Don Milani - San Miniato Basso

G. Giusti - La Scala

C. Collodi - Ponte a Elsa

Chiusura ore 18:15

ISTITUTO M. BUONARROTI

CAMPO SPORTIVO SAN DONATO

Ore 16:00

G. Galilei - Ponte a Egola

Chiusura ore 17:00

Ore 17:15

L. Da Vinci - San Donato

C. Collodi - La Serra

L. Cardi - Cigoli

Chiusura ore 18:15

Giovedì 18 giugno

SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO – classi III

ISTITUTO F. SACCHETTI

CAMPO SPORTIVO SAN MINIATO BASSO

Ore 16:00

F. Sacchetti - San Miniato

Ore 17:00

G. Rodari - San Miniato Basso

Ore 17:45

G. Rodari - San Miniato Basso

Chiusura ore 18:30

ISTITUTO M BUONARROTI

CAMPO SPORTIVO SAN DONATO

Ore 16:00

M. Buonarroti - Ponte a Egola

Ore 16:45

M. Buonarroti - Ponte a Egola

Chiusura ore 17:45

Venerdì 19 giugno

SCUOLE DELL’INFANZIA – Bambini di 5 anni

ISTITUTO F. SACCHETTI

CAMPO SPORTIVO SAN MINIATO BASSO

ore 15:30

scuola dell'infanzia La Scala

chiusura ore 16:30

ore 16:45

scuola dell'infanzia San Miniato

chiusura ore 17:30

ore 17:45

scuola dell'infanzia San Miniato Basso sez B e F

chiusura ore 18:30

ore 18:45

scuola dell'infanzia San Miniato Basso sez E e G

chiusura ore 19:30

ISTITUTO M BUONARROTI

CAMPO SPORTIVO SAN DONATO

Ore 15:30

scuola dell’infanzia Ponte a Egola

chiusura ore 16:30

ore 16:45

scuola dell'infanzia San Donato

chiusura ore 17:30

Ore 17:45

scuola dell'infanzia Cigoli

scuola dell’infanzia Balconevisi

chiusura ore 18:30

Ore 18:45

scuola paritaria Stellato Spalletti Ponte a Egola

scuola paritaria Paolina Ponte a Elsa

chiusura ore 19:30

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa