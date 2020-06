Ricercato per spaccio a Arezzo, 29enne arrestato in Regno Unito

Nella giornata di ieri (lunedì 8 giugno) la polizia inglese ha arrestato un appartenente all’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti di Arezzo. Si tratta di un 29enne di origini romene, sfuggito alla cattura in Toscana lo scorso 2 maggio. Era ricercato nell'ambito dell’operazione Aquila.

A seguito dell’internazionalizzazione della misura cautelare nei suoi confronti, il giovane, con precedenti per reati specifici, è stato catturato in territorio inglese dalla polizia locale, grazie ad una prolungata attività info-investigativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – S.C.I.P. e le forze di polizia del Regno Unito.

L’arrestato sarà estradato in Italia e sarà processato per il reato di concorso continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.