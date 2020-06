Associazione Il Masso, raccolta fondi per il bilirubinometro per Campostaggia

Dopo la pausa forzata causata dal Covid-19, l'Associazione Il Masso, che comunque è stata attiva tramite l'help desk gratuito per le scuola Comunali ed ha contribuito alla consegna delle mascherine, generi alimentari e medicinali assieme all'Amministrazione ed alle altre Associazioni.

"La situazione è migliorata e l'emergenza è diminuita" spiega il presidente Mascagni " perciò pensiamo sia il momento di riprendere la raccolta fondi per l'acquisto del Bilirubinometro Transcutaneo per il reparto di pediatria e neonatologia dell'Ospedale campostaggia di Poggibonsi."

"Ancora non è possibile fare incontri, quindi non possiamo proseguire con gli eventi che erano stati programmati a Febbraio, appunto proprio nel momento di inizio della pandemia.

Restano attivi i punti donazione presso il Bar Romituzzo e Bar Leo di Poggibonsi, dove è possibile donare anche un euro simbolico, sempre con regolare ricevuta a seguito.

L'obiettivo è poter acquistare il macchinario entro il 31 Luglio per recuperare il tempo in cui abbiamo dovuto interrompere le nostre attività .

Stiamo quindi preparando dei progetti per riuscire a finire la raccolta entro tale periodo.

Non sarà facile, il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti ci hanno costretto ad abolire le iniziative programmate a Gennaio con le varie Associazioni e che riguardavano cene, serate danzanti e di divertimento, ma siamo certi che il buon cuore Poggibonsese riuscirà anche questa volta ad essere più forte del Covid."

Fonte: Ufficio stampa