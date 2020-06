Campi di grano concimati con rifiuti delle concerie, Quartini: "Terra dei fuochi toscana"

Il Consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Quartini interviene sulla vicenda dei rifiuti pericolosi utilizzati come fertilizzanti ed annuncia un'interrogazione.

"Sarebbe potuto finire sulle nostre tavole, mangiato dai nostri bambini come cibo genuino, made in tuscany. E made in tuscany lo era anche troppo, perchè per concimare granoturco e girasoli si utilizzavano scarti della produzione conciaria, cromo esavalente, sostanze tossiche. I soldi non bastano mai: si risparmiava sullo smaltimento dei rifiuti, e si usavano per coltivare. La vicenda è emersa solo perchè hanno esagerato ed il mais è diventato blu. Ma quanto ne è finito e ne finirà sulle nostre tavole? Chi doveva controllare e non lo ha fatto? Chi doveva e deve controllare se anche le falde acquifere inquinate hanno causato ulteriori danni alla popolazione? Una terra dei fuochi toscana, su cui vogliamo risposte ed interventi, subito. Fa infine rabbia dover ricordare che nel 2015, per aver denunciato negli stessi territori sversamenti di fanghi tossici, fui minacciato di querela per procurato allarme."

Fonte: Ufficio stampa