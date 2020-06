Centri estivi a Montelupo, le attività per i più piccoli con Pubblica Assistenza e Pomerigginsieme

Sta per prendere il via l'attività estiva della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e di Pomerigginsieme, con i centri estivi L'Officina delle Idee e il campus Allena...mente.

Entrambe le attività inizieranno a partire da Lunedì 15 Giugno.

I centri estivi sono organizzati in collaborazione con l'USC Montelupo Asd, portando avanti una sinergia che prosegue ormai da diversi anni. La sede sarà lo Stadio Castellani in Via Marconi, a Montelupo.

Il tema di quest'anno sono i quattro elementi della natura (aria, fuoco, acqua e terra), con laboratori, giochi e uscite sul territorio. I bambini che parteciperanno potranno imparare il primo soccorso insieme agli operatori della Pubblica Assistenza di Montelupo, conoscere il fuoco come fonte di pericolo grazie ai volontari de La Racchetta, lavorare la terra curando un piccolo orto e portando i prodotti a casa e infine praticare alcuni giochi d'acqua. Oltre a questo, ci saranno laboratori di sport, pittura e bricolage. Il tutto all'insegna del divertimento.

L'iscrizione è aperta ai bambini dai 6 agli 11 anni compiuti e può essere effettuata presso la sede della Pubblica Assistenza di Montelupo, in Via Caverni. I partecipanti saranno divisi in gruppi mattina e sera e non è prevista la mensa a causa del Covid, come da regolamento.

Il campus Allena...mente si svolgerà invece presso la sede del doposcuola Pomerigginsieme, in Via Caverni, 60, ogni mattina. Dal 15 Giugno, le operatrici aiuteranno i ragazzi a recuperare il programma scolastico che potrebbero aver perso a causa del Covid, ma anche ad individuare il metodo di studio e a fare i compiti per le vacanze. Prevista anche la possibilità di fare ripetizioni per materie specifiche.

Sia i centri estivi che il campus si svolgeranno con tutte le precauzioni previste dalle “Linee guida nazionali per la gestione in sicurezza delle attività per i ragazzi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

Per maggiori informazioni su entrambe le iniziative, contattare lo 0571913339, oppure inviare una mail a pomerigginsieme@gmail.com.

Fonte: Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino