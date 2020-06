Centri Estivi, le iscrizioni extra termine sono ancora possibili contattando i gestori

Stanno per partire a Empoli i centri estivi del programma Verde Azzurro 2020 organizzato dal Comune insieme a numerose realtà associative cittadine.

Il numero delle domande pervenute dalle famiglie sfiorano le 400 unità, senza considerare che alcune richieste riguardano più figli.

L’ufficio Scuola sta elaborando la graduatoria e la lista di bambini e ragazzi assegnati ai vari centri estivi relativamente alla richieste del primo pacchetto quindicinale (15 - 26 giugno).

Considerati i tempi di elaborazione le famiglie in graduatoria riceveranno la telefonata dal Comune per comunicare l’avvenuta assegnazione al centro estivo non prima di giovedì 11 giugno.

Sono state decine e decine comunque le telefonate per richiedere informazioni sulla possibilità di iscriversi sebbene sia scaduto il termine del 5 giugno.

Per venire incontro ai genitori il Comune di Empoli sottolinea che le iscrizioni ‘extra termine’ possono essere fatte contattando direttamente il gestore del centro estivo e non il Comune.

Dunque i genitori che non hanno presentato domanda entro il termine del 5 giugno o che, pur avendola presentata, hanno visto respinta la loro domanda perché non corretta, potranno contattare telefonicamente esclusivamente i gestori dei Centri VERDEAZZURRO presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Empoli https://www.empoli.gov.it/sites/default/files/2020-06/All%20B-ELENCO-CENTRI-ESTIVI.pdf.

Non è più necessario la domanda come da modello presente nell’avviso.

Le richieste ‘extra termine’ saranno conservate dai gestori in una ‘Lista di attesa’ e potranno attingere ad essa, secondo un ordine cronologico di arrivo, nel caso di eventuali posti ancora disponibili dopo l’inserimento dei richiedenti che fanno parte della graduatoria comunale. In caso di iscrizione e partecipazione al Centro Estivo, anche i richiedenti extra graduatoria beneficeranno dello stesso voucher previsto dall’avviso pubblicato per i richiedenti in graduatoria, e quindi del medesimo prezzo a loro carico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa