Cinema all'aperto e musica itinerante: l'Estate Fiorentina ai tempi del Covid-19

Cinema sotto le stelle nel Chiostro grande di Santa Maria Novella e musica nelle zone meno centrali della città. Sono questi i primi due progetti culturali copromossi dal Comune per l’Estate fiorentina 2020. La kermesse quest’anno sarà rimodulata a causa della pandemia da Covid-19 ma saranno previste agevolazioni per i produttori di cultura che proporranno comunque progetti autofinanziati per l'edizione 2020.

“Siamo stati messi di fronte a scelte difficili ma necessarie - dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - e che purtroppo inficiano gran parte del lavoro fin qui svolto per l’edizione 2020 dell’Estate. Adesso lavoriamo per fornire da subito ai cittadini nuove occasioni per ripartire dalla cultura”.

Le nuove decisioni sull’Estate sono state raccolte in una delibera approvata stamani dalla giunta.

La delibera prevede la proroga di un anno anche per le valutazioni, i punteggi e i fondi relativi ai 15 grandi festival che mantengono una valenza triennale (21-22-23) e che non si svolgeranno. Inoltre a breve sarà pronto un avviso pubblico per selezionare proposte culturali autofinanziate che riceveranno le agevolazioni. “Non possiamo dare contributi - sottolinea Sacchi - ma prevediamo per esempio l’abbattimento della Cosap o la concessione gratuita di immobili pubblici per la produzione culturale”.

Per quanto riguarda gli spazi estivi, i gestori che non apriranno quest’anno vedranno slittare in proroga di un anno l’assegnazione, godendo così della valenza piena delle assegnazioni previste dal bando di assegnazione.

Due gli eventi copromossi. Il primo è un progetto di cinema all’aperto presentato da Quelli dell’Alfieri, una grande arena estiva nel Chiostro di Santa Maria Novella, a luglio ed agosto. Il Chiostro è in grado di ospitare fino a 250 persone consentendo il distanziamento personale.

Il secondo è ‘Musica in giro’, progetto realizzato in collaborazione con la azienda K-Array che si propone di portare, in piena sicurezza, musica ed eventi artistici per le vie, piazze e quartieri cittadini con una carovana di furgoncini attrezzati e a impatto ambientale zero e di promuovere la diffusione degli eventi attraverso un canale web.

“In questa Estate forzamente rimodulata - conclude l’assessore - non vogliamo rinunciare a temi ed eventi ai quali abbiamo sempre dedicato risorse, attenzioni ed energie; da un lato il cinema sotto le stelle che negli ultimi anni ha sempre avuto un grande successo di pubblico, e dall’altro la valorizzazione delle zone meno centrali, diffondendo arte e cultura in tutta la città e non solo nel centro storico, anche per evitare assembramenti e contesti di degrado urbano”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa