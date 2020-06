Covid-19, 26 milioni di euro a Sds e zone distretto toscane

Oltre 26 milioni di euro del Fondo nazionale Politiche sociali sono stati formalmente assegnati dalla Regione alle Zone distretto e alle Società della Salute per interventi finalizzati a contenere la diffusione del disagio, dovuto all’emergenza epidemiologia tuttora in atto. E’ quanto è stato definito dalla Giunta nel corso della seduta di ieri pomeriggio, su proposta dell’assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria, Stefania Saccardi.

“Nel nostro Paese il diffondersi del Covid 19 ha determinato un’emergenza socio-sanitaria senza precedenti e tale da rendere necessaria, quanto urgente, una serie di misure di sicurezza non solo per contrastare la diffusione del virus, ma soprattutto per proteggere le persone più fragili - spiega Saccardi -. Di queste risorse fanno parte quasi 3 milioni di euro del Fondo di solidarietà interistituzionale del 2019, su cui la Conferenza regionale dei sindaci ha dato il via libera per interventi e servizi in ambito sociale. Sono risorse subito utilizzabili per sostenere adeguatamente interventi già in atto e altri in fase di perfezionamento o eventualmente da avviare sulla base del fabbisogno del momento”.

Per i dettagli della ripartizione dei fondi pari a 26.128.137,67 euro complessivi (subito erogabili), assegnati alle Zone distretto e alle Società della salute toscane, è possibile consultare il file in allegato.

Lunigiana € 479.527,26

Apuane € 1.042.531,77

Valle del Serchio € 590.069,04

Piana di Lucca € 1.047.471,75

Alta Val di Cecina - Val d’Era € 929.331,42

Pisana € 1.259.061,77

Bassa Val di Cecina - Val di Cornia € 963.913,83

Elba € 247.106,48

Livornese € 1.326.092,64

Versilia € 1.133.557,21

Valdinievole € 811.127,01

Pistoiese € 1.176.740,84

Pratese € 1.823.450,63

Firenze € 2.881.496,69

Fiorentina Nord Ovest € 1.467.187,32

Fiorentina Sud Est € 1.097.019,85

Mugello € 466.246,75

Empolese - Valdarno Inferiore € 1.628.221,29

Alta Val d'Elsa € 423.129,39

Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana senese € 593.596,28

Senese € 763.218,70

Aretina – Casentino - Valtiberina € 1.434.637,70

Valdarno € 589.518,96

Valdichiana aretina € 343.942,82

Colline dell'Albegna € 401.109,06

Grossetana - Amiata

Grossetana - Colline Metallifere € 1.208.831,21

Fonte: Regione Toscana