Ellera e Compiobbi, Fattori: "Regione e Metrocittà continuano a negare un trasporto pubblico adeguato"

Rivalutare con urgenza il progetto di prolungamento della linea 14 dei bus Ataf fino alle frazioni di Ellera e Compiobbi e rafforzare la linea ferroviaria in un'ottica di metropolitana di superficie, in coordinamento con Ataf, comuni e Città Metropolitana di Firenze, coinvolgendo anche la cittadinanza interessata: è quanto chiede alla Giunta regionale una mozione presentata dal gruppo consiliare Toscana a Sinistra.

“Siamo sconcertati dai ripetuti dinieghi opposti da Regione e Città Metropolitana di Firenze agli abitanti delle frazioni di Ellera e Compiobbi, i quali chiedono da tempo l'attivazione di un servizio bus degno di questo nome”, spiegano Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra, e il collega consigliere regionale Paolo Sarti. “Si tratta di migliaia di persone che ad oggi hanno poche alternative all'uso del mezzo privato per raggiungere il capoluogo, quando, per risolvere il problema, basterebbe estendere il tragitto delle linea 14 dell'Ataf. Si tratta di una vera discriminazione, considerando che ad oggi, giustamente, molte linee Ataf arrivano all’Antella, a Grassina, a Calenzano, a Campi Bisenzio, a Pratolino, a Sesto, a Signa e a Lastra a Signa. Solo per Ellera e Compiobbi il costo sarebbe insostenibile?”

“Eppure – proseguono Fattori e Sarti - i comitati e le associazioni nelle loro accurate lettere alle istituzioni hanno fornito varie possibili soluzioni facilmente realizzabili come la rimodulazione delle corse di alcune linee poco usate o la creazione di un bus navetta”. “L’assessore regionale ai trasporti Ceccarelli sostiene che l'attuale servizio extraurbano della tratta Pontassieve – Firenze e l'utilizzo della ferrovia è sufficiente ma la realtà vissuta quotidianamente dalla popolazione è ben diversa – concludono Fattori e Sarti – dato che le corse extraurbane effettivamente utilizzabili non arrivano neanche ad una trentina, mentre il treno costa quasi il doppio di un biglietto Ataf e la fermata ferroviaria è distante e poco agibile per le persone anziane o con difficoltà motoria”.

Gruppo Consiliare Toscana a Sinistra

